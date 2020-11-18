Salgında güvenli hizmet belgesi aldı

Yapılan açıklamaya göre Halkbank, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek koruma standartlarını uyguladığını belgeledi.

Banka, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Genel Müdürlük binalarında yapılan denetlemeleri başarıyla tamamlayarak Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttük.

Sağlık Bakanlığı’mız ve DSÖ yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik. Halkbank adı, kuruluşundan itibaren her alanda güvenle özdeşleşmiştir. Bankamız salgınla mücadelede tüm kurumlara öncü çalışmalar yürütmeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.