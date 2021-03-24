Salgına özel pul ve zarf

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi’nin beş hocası için kişisel pul basan PTT, ayrıca koronavirüsün 1’inci yıl dönümü nedeniyle ‘COVID-19 Salgını’ temalı özel gün zarfı çıkardı. Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nun adına basılan pullar, Tıp Bayramı çerçevesinde 11-14 Mart tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde sergilendi. PTT tarafından yapılan bir diğer çalışma da koronavirüs salgını temalı özel gün zarfı oldu. Zarfın üzerinde Türkçe ve İngilizce, ‘COVID-19 salgını’ yazısının yanı sıra sağlık çalışanlarının resimleri yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara