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İdris EMEN
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Salgına özel pul ve zarf

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Salgına özel pul ve zarf

PTT, koronavirüsle mücadelede en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi’nin beş hocası için kişisel pul basan PTT, ayrıca koronavirüsün 1’inci yıl dönümü nedeniyle ‘COVID-19 Salgını’ temalı özel gün zarfı çıkardı. Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nun adına basılan pullar, Tıp Bayramı çerçevesinde 11-14 Mart tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde sergilendi. PTT tarafından yapılan bir diğer çalışma da koronavirüs salgını temalı özel gün zarfı oldu. Zarfın üzerinde Türkçe ve İngilizce, ‘COVID-19 salgını’ yazısının yanı sıra sağlık çalışanlarının resimleri yer alıyor.

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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