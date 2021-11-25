Salgına karşı yeni ilaç

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Bilim Kurulu dün toplandı. Kurul sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özetle şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar, bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır.

HEKİM KARAR VERECEK

Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde, etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi, hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

10 MİLYON DOZ HİBE AŞI

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Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında ‘Molnupiravir’ etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.”

Ayrıca Bilim Kurulu kararıyla cezaevlerinde açık görüşe uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlanacağı açıklandı. Öte yandan Bakan Koca, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibe edeceğini duyurdu.