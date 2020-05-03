Salgın vesile olsun sigarayı bırakın

Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel konuya temkinli yaklaşıyor: “Sigara içmenin virüsün bulaşmasından koruduğuna dair veri ortaya kondu ama bunlar oldukça az sayıda gözlemden oluşuyor. Nikotin bantlarının hastalığa karşı koruyucu olup olmadığını geniş topluluklar üzerinde yapılacak çalışmaların sonucunda öğreneceğiz. Ama hiçbir veri sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Sigara kullanımı akciğeri etkileyen birçok hastalığın daha ağır seyretmesine yol açıyor. Kalp-damar sistemi üzerine olumsuz etkileri de bariz. Bu nedenle de sigara COVID-19’un seyrini kötüleştirebiliyor. Ayrıca başka kronik hastalıkların oluşumuna sebep oluyor.”



EN ETKİLİ YÖNTEMLER

Sigara bırakma danışma hattı

Sağlık Bakanlığı uzmanlarından yardım almak için Alo 171’i arayabilirsiniz.

‘Bırakabilirsin’ sitesi

www.birakabilirsin.org adresinden süreçle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Allen Carr metodu

Babasını akciğer kanserinden kaybeden İsrailli Allen Carr sigaraya başladığında 16 yaşındaydı. Uzun yıllar her gün birkaç paket içti, 1983’te son sigarasını söndürdüğünde eşine, “Dünyayı sigaradan kurtaracağım” dedi. 35 yılda 20 milyon kişiye sigarayı bıraktırdı. Altı saat süren terapilerde 45 dakikada bir sigara molası veriliyor, katılımcılar sigarayı içerek bırakıyor. Bu yöntemi Türkiye’de uygulatan Emre Üstünuçar: “Hedefiniz az içmek değil, bırakmak olmalı. Bunun yolu kafada bitirmek.”

Abrahamson metodu

Güney Afrikalı Ehud Abrahamson biyoloji okuduktan sonra alternatif tıp eğitimi aldı. 40 yıla yakındır 44 ülkede uyguladığı metodunda; birinci bölüm açıklamalardan, ikinci bölüm soru ve yanıtlardan, üçüncü bölümse terapiden oluşuyor ve en fazla iki saat sürüyor. Ehud Abrahamson’un tavsiyeleri: “72 saat sonra kimyasal olarak bağımlılık kırılıyor. Terapiden çıktıktan sonra evinizi, ofisinizi, arabanızı havalandırın. Tüm sigara paketlerini atın, kararlı olun. Pasif içicilikten sakının.”

Yardımcı kitaplar

Bear Jack Gebhardt’ın ‘Tiryakiler İçin Sigarayı Bırakma Rehberi’ ve Paul McCenna’nın ‘Kilo Almadan Sigarayı Bugün Bırakın’ kitaplarını da okuyabilirsiniz.





İRADEMİN FARKINA VARAMAMIŞIM

“Yaklaşık 10 senedir sigara içiyordum, 30 Haziran 2019 günü 23.45’te son sigaramı içip sigarayı bıraktım. Artan yaşam kalitemi düşündükçe içtiğim 10 yıl için üzülüyorum. Bahane üretmekten, irademin farkına varamamışım. COVID-19 sürecinde sigara içmeye devam edenlere hayret ediyorum. ‘Az içiyorum’, ‘Sadece kahveyle içiyorum’, ‘Benim içtiğim çok hafif’ gibi bahaneler hayatımızdan çalmaktan başka bir şey değil.” (Zeynep Gürkan, 27, pazarlama uzmanı)