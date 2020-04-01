ANLAYIŞ GÖSTERİLMELİ

Prof. Dr. Sefa Bulut (Psikolojik Danışman): Yaşadıkları korku ve kaygıyı anlamalıyız. Gergin ya da tepkisel olabilirler. Bir anlamda ölümle burun buruna geldiler ve çaresizlik duygusu yaşadılar. İki hafta boyunca bu duyguyla yoğun olarak yaşamak çok zor bir durum. Bu insanlar aslında anormal şartlar altında, normal davranmayı öğrenmekte. Biraz daha fazla anlayışa ve desteğe ihtiyaçları var. Bir yandan kendi yaşadıklarına sevinirken bir yandan da yakınlarına bulaştırdıkları için suçluluk duygusu yaşayabilirler.

DESTEK ALINMALI

Doç. Dr. Mustafa Solmaz (Psikiyatri Uzmanı): İnsanlar fiziken iyileşip taburcu olsalar bile duyguları karmakarışık oluyor. Bu durumda depresif bir hal oluşuyor. Koronavirüsten kurtulanlarda ‘Kendimi koruyamadım, yakınlarımı koruyamadım’ gibi bir suçluluk duygusu da olabiliyor. Bu bir travma. Deprem travması gibi bu da ‘salgın travması’... Bu travmanın ne kadar devam edeceği de kestirilemez. Bu nedenle tedavi sürecini bitirip bu tür sorunlarla karşılaşan hastaların psikolojik destek alması çok önemli.

UMUT KAYNAĞI OLURLAR

Gülçin Turgut (Uzman Psikolog): Taburcu olan hastaların bir süre travmatik bir hal almaları muhtemeldir. Bir mahcubiyet veya korku hissedebilirler. Bazıları hastalığı geçirdiğinin duyulmasını bile istemeyebilir. Bunu da anlayışla karşılamakla birlikte onların bir an önce normale dönüp, başkalarına umut ve cesaret kaynağı olabileceklerini de göstermek gerekir. Zira onlar aynı zamanda bu virüsün yenilmez olmadığının da canlı delilleri.

GÖNÜLLÜ PSİKOLOGLAR

Hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına psikolojik destek vermek için psikologlar da gönüllü destek grupları oluşturdu. Hürriyet’e konuşan Özyeğin Üniversitesi’nden birey ve aile terapisti Dr. Selenga Gürmen, 50’den fazla psikolog ile sağlık çalışanları için ‘Sadece alkışlamak yetmez’ diyerek gönüllü bir destek grubu oluşturduklarını belirtti. ‘EMDR Travma İyileştirme Grubu’ da bütün risk gruplarına online psikolojik destek çalışması başlattı. İhtiyacı olanlar grupla temasa geçerek online terapi alabiliyor.

SAĞLIKÇILARA İNTERNETTEN GRUP TERAPİSİ

İstanbul Psikodrama Enstütüsü de koronavirüs salgınıyla mücadelede çalışan kişilere yönelik gönüllü, online psikolojik danışmanlık grupları oluşturdu. Konu hakkında bilgi veren enstitü başkanı Deniz Altınay, şunları söyledi: “Bu süreçte psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyan grup sağlık çalışanları. Biz de online gruplar kurmaya karar verdik. 10 kişiden 100 kişiye kadar gruplar oluşturarak bu çalışmalarımıza başladık. Halihazırda grup terapisti eğitimcilere travmayla ilgili ek eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler tamamlanır tamamlanmaz grup terapilerine başlayacağız. Destek gruplarına katılmak için çok fazla talep var.

‘ASLA YALNIZ DEĞİLLER’

Grup psikoterapilerin temel amaçları, kişilere yalnız olmadıklarını hissettirmek, aynı sorunları birçok insanın yaşadığını görmelerini sağlamak, bastırılan duyguları ortaya çıkarmak, kendilerinde bulmakta zorlandığı değerleri yeniden hatırlatmak ve bunları paylaşmak. Gruplarda uyarılar da yer alacak. Örneğin kişilere sosyal medya diyeti önereceğiz, psikolojik yardım alma konusunda bilinçlerini arttıracağız.” Moodist Hastanesi de koronavirüsten etkilenen kişilere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vereceğini açıkladı.

VİRÜS FIRSATÇILARINA DOLANDIRILMAYIN

Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER), karantina günlerinde uzaktan terapi talebinin arttığını belirtirken, vatandaşları dolandırıcılara karşı da uyardı. PSİKODER Başkan Yardımcısı Dr. Cem Keçe, Hürriyet’e şunları söyledi: “Salgın nedeniyle yüz yüze terapi imkânı şimdilik ortadan kalkmış olsa da terapistler, ‘uzaktan erişim’ yöntemleriyle danışanlarına ulaşabiliyor. Ancak bu durum başka bir sorunu da beraberinde getirmeye başladı. ‘Terapi dolandırıcıları’ ortaya çıktı. Çok ucuz ücretlerle terapi yaptığını iddia eden bazı dolandırıcılar, insanları kandırıyor, sırlarını alıp tehdit ediyor. Çok dikkatli olunmalı.”