Salgın sürecindeki ilk sınav...Bu önlemler alındı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, Ankara'da belirlenen okullarda yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar, sınav öncesi temizlendi ve dezenfekte edildi. Keçiören'de bulunan Kalaba Lisesi'ne sınava katılmak için gelen adaylar, maske takıp ellerini dezenfekte ederek salonlara alındı.

Sınav binalarının bahçelerine ise adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre veriliyor.

Koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilen ilk sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.