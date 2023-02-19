Salgın riskine karşı çadırlar ilaçlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, afet bölgesinde halen sabit birimlerle 13 bin olmak üzere 19 bin hekimin hizmet verdiğini anlatarak şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Bugün itibarıyla 10 afet ilinde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin108, toplamda yatan hasta sayısı ise 21 bin 859’dur. Dün taburcu olan bin 607 hastayla birlikte, taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir. Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601’dir. Afet bölgesinde servis yatak doluluk oranının yüzde 60’tır. 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer şehirlere sevk edilmiştir. Bölgede 114 Acil Müdahale Ünitesi ve 25 sahra hastanesi kurulmuştur.SULARDA KLOR ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR deprem
bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış, 6 bin 832 noktada bakiye klor oranı uygun, bin 547 noktada ise bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatılmış, tankerlerle getirilen kullanım sularının da klorlanması yoluna gidilmiştir. Tüm çadır kentlerimize halk sağlığı uzmanı görevlendirilmiştir, sağlık risklerinin kontrolü sağlanmaktadır. Salgına meydan vermemek, kurumların aldığı tedbirlerin yanı sıra, hijyene vereceğimiz önem de her birimizin görevidir. TETANOS AŞILAMALARI YAPILMAKTADIR
Olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler kontrol altındadır. Sağlık taramalarında 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonuna, bin 483 kişide döküntü hastalıklarına, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmıştır. Tetanos aşılamaları yapılmaktadır."