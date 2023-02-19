Salgın riskine karşı çadırlar ilaçlanıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, afet bölgesinde halen sabit birimlerle 13 bin olmak üzere 19 bin hekimin hizmet verdiğini anlatarak şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Bugün itibarıyla 10 afet ilinde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin108, toplamda yatan hasta sayısı ise 21 bin 859’dur. Dün taburcu olan bin 607 hastayla birlikte, taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir. Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601’dir. Afet bölgesinde servis yatak doluluk oranının yüzde 60’tır. 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer şehirlere sevk edilmiştir. Bölgede 114 Acil Müdahale Ünitesi ve 25 sahra hastanesi kurulmuştur.

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