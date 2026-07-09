Salgın riskine dikkat! Kalabalık denizden uzak durun

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Deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte yaz enfeksiyonları da başladı. Sosyal medyada özellikle Marmaris’te birçok tatilcinin bulantı ve kusma şikâyeti ile acil servise başvurduğunu söylemesi dikkati salgınlara çekti. Prof. Dr. Süda Tekin, özellikle dalgasız, durağan ve kapalı bölgelerde kalabalık zamanlarda denize girildiğinde enfeksiyon riskinin arttığını belirterek; denizden, havuzdan çıktıktan hemen sonra sabunlu sular ile mayoların ve vücudun yıkanması gerektiğini, bunun bulaş riskini azalttığını açıkladı.

DURAĞAN DENİZDE RİSK DAHA FAZLA

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin, sudan bulaşabilecek enfeksiyon riskine karşı şunları söyledi: “Açık denizler genellikle temizdir. Suyun hareketi yani dalgalar mikroorganizmaların bulaşını kısmen engeller. Ama bizim korktuğumuz; durağan, denizlerin karalara giriş yaptığı bölgeler, göletler, baraj göletleri, havuzlardır. Havuz gibi suyun hareket etmediği alanlarda mikroorganizmalar yaşamaya devam eder. Mikroorganizmaların geldiği yerler genellikle bir başka hayvan dışkısı ya da insanların, iyi yıkanmamışsa vücudunda bulunan dışkı gibi atıklardır. Durağan sularda bu mikroorganizmalar yaşar. Bunların başında da koli basili gelir. Yüzme amaçlı suya girildiğinde de yutarak, ağız içine temas ederek bulantı ve kusma, ishal ile seyreden hastalıklara yol açar. Ancak sadece bu da değil sonrasında cilt yaralarına sebep olabilir. Ya da göze temas ettiğinde konjonktivit dediğimiz göz iltihabına neden olabilir.

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ÇOCUK HAVUZLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Genellikle şehirde kullanılan, ticari havuzlar düzenli klorlandığı için mikroorganizmalar ölür. Ancak özellikle çocukların kullandığı havuzlarda bazen idrar yapma durumu olabiliyor. Orada dikkat etmek gerekiyor. Vücut bu organizmalar ile karşılaştığında bulantı, kusma, ishal ile vücuttan dışarı atmaya çalışır. Ancak bazı bakteriler basit ishal şikâyetinden daha şiddetli kanlı ishal gibi belirtiler verebilir. Özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalıkları olanlar, kalp, akciğer hastalığı olanlar ve çocuklar mutlaka doktora gitmeli. Onlarda elektrolit dengesi daha hızlı kayboluyor. Ancak daha hafif seyrediyorsa bol su, yoğurt, muz, şeftali, ayran gibi besinler tüketilmeli. Ancak en ufak bir şüphede doktora hemen başvurulmaları gerekiyor.”

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NELER YAPILMALI

* Sudan çıktıktan hemen sonra duş alınmalı, kıyafetler ve vücut sabunla iyice yıkanmalı.

* Kirlilik gözle görülemez o yüzden açık, mavi bayraklı denizlerde yüzmek en sağlıklısı.

* İnsan yoğunluğu fazla ise hiç girmemek doğru olabilir.

* Enfeksiyonlardan korunmanın en iyi yolu el, vücut hijyeni ve temiz gıda tüketmek.