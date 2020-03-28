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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Salgın raporunda 5 senaryo

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Salgın raporunda 5 senaryo
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CHP, koronavirüsle ilgili ilk detaylı raporunu hazırladı.

Ağırlıkla salgının ekonomik etkilerinin ele alındığı raporda, özetle şu bilgilere yer verildi: Raporda vaka sayısına göre “İlk sıra”, “İyimser Senaryo, “Olası Senaryo”, “Kötümser Senaryo” ve “Felaket Senaryosu” ayrı ayrı anlatıldı. Vaka sayısının 1000 ile 10 bin arasında olduğu “Olası Senaryo”da “Pandemi devam eder, günde yüzde 33 olan ortalama artış hızı yavaşlar. Bölgesel karantina, uluslararası seyahat kısıtlaması, sosyal etkinliklerin kısıtlanması, evde kalmanın özendirilmesi gerekir” denildi.

EN UÇ NOKTASI: SABİT KUR

Hastalığın kontrol altına alınamaması halinde vaka sayısının 1 milyonu geçebileceği belirtilerek, “Bu durumda sabit kur rejimine geçilmeli” tespiti yapıldı.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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