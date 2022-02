Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

Haberin Devamı

Oyun sektörü son yıllarda dünyada hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme gösteriyor. Hatta pandeminin de etkisiyle, 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolar gibi astronomik bir miktara ulaştı. Bu büyüme ülkemizde de hissedildi ve geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat ise 880 milyon dolara yükseldi.



Fakat her yıl dudak uçuklatan ücretler harcanarak göz alıcı grafiklere ve hayran bırakan hikâyelere sahip pek çok oyun piyasaya sunulsa da, bazen bu oyunların yanından bile geçemeyecek düzeyde, aşırı sade bir biçimde kurgulanmış oyunlar da popüler hale gelebiliyor.



Bunun son dönemdeki örneği ise Wordle! Henüz 2022’nin başında olmamıza rağmen Wordle, yıla damga vuracağını tüm dünyaya göstermiş durumda…



SEVGİLİSİ İÇİN YAPTI ŞİMDİ 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Haberin Devamı

Bilginin yanı sıra 'şansın' da ön planda olduğu oyunun hikâyesi ise bir o kadar ilginç. Oyun, 30 yaşındaki Josh Wardle adında edebiyat meraklısı bir bilgisayar yazılımcısı tarafından geliştirildi. Oyunun ortaya çıkış amacı ise Wardle’ın sevgilisi Palak Shah ile keyifli vakit geçirmek istemesi…Palak Shah ise bu durumu şu sözleriyle ifade ediyor: "Kelime oyunlarını çok seviyorum ve sıkça oynuyorum. Wardle de bizim için böyle bir oyun tasarladı. O gerçekten çok tatlı. Sevgisini böyle gösteren birisi."



Oyunun ilk tohumları 2013 yılında atıldı ve çalışmalara başlandı. Fakat bir noktada proje yarım bırakıldı. Evlere kapandığımız, 2020 yılındaki karantina günlerini fırsata çeviren Wardle, 2021 yılının Ekim ayında oyunu halka açtı. Yazılımcı Wardle, soyadında ufak bir değişiklik yaparak yarattığı oyuna da "Wordle" adını verdi.

Aslında resme geniş bakarsak oyun herkesin bildiği sıradan bir kelime oyunu gibi görünüyor. Fakat klasik kelime oyunları dışında kendine has öyle benzersiz özellik taşıyor ki, zaten onu özel kılan ve dünyada popüler hale getiren de bu... Bir uygulama yüklemeden, internet sayfası üzerinden oynanan oyunda, her gün beş harfli yeni bir hedef kelime bulmanız isteniyor.



Kullanıcılar hedef kelimeyi bulmak için altı deneme şansıyla sınırlandırılıyor. Her denemede hedef kelimenin içinde olan ve olmayan harflerle bu harflerin doğru yerde olup olmadığını görebiliyorsunuz.

Haberin Devamı

Tasarladığı oyununu “Günde üç dakikanızı ayıracağınız bir oyun, hepsi bu...” diyerek özetleyen Wardle, “Bence insanlar internette eğlenceli olan bir şeyi keşfedince bunu kaçırmıyor. Oyun sizin verilerinizi toplamayı amaçlamıyor. Sadece eğlenceli vakit geçirmenizi hedefliyor” diyor.

Ayrıca Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan da veriyor. Hatta kullanıcıların birçoğu da bu günlük puanı aileleriyle, arkadaşlarıyla paylaşmaktan keyif alıyor. Örneğin, Hindistan'da yaşayan yazar ve gazeteci Anindita Ghose BBC’de oyunla ilgili kaleme aldığı yazıda "Ben her sabah New York'taki kardeşime puanımı gönderiyorum. O da günün yeni kelimesini yakalamak için her gece geç saatlere kadar beklediğinden yakınıyor" diye anlatıyor.

Haberin Devamı

"Biz zaten iyi anlaşıyoruz ve sık sık konuşuyoruz, ama bu günlük kelime oyununu paylaşıyor olmak ilişkimize keyifli bir rekabet havası kattı" diye anlatan Ghose, "Çoğu kişi 6 denemede kelimeyi tahmin edebiliyor ama senin kazanman için başkalarının kaybetmesi gerekmiyor, bu da güzel bir şey" diye de devam ediyor.

Özetle oyun bu tip paylaşımlarla güzel iletişimler kurulmasına da olanak sağlıyor. Son zamanlarda oyunun çeşitli kopyaları App ve Google Play Store'da görünseler de oyunun resmi bir uygulaması bulunmuyor. Sadece web tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor.



NEW YORK TİMES SATIN ALDIKTAN SONRA DAHA DA POPÜLERLEŞTİ



Peki ama birdenbire oyun nasıl bu kadar popüler hale gelebildi? İkinci ayında 300 binden fazla kişinin oynamaya başladığı oyun kendiliğinden ilerleyen bir büyüme grafiği izliyordu. Ta ki, ABD’nin önde gelen gazetesi New York Times’ın (NYT) Şubat ayının başında "yedi rakamlı bir ücret" karşılığında oyunu satın aldığını duyurmasına kadar. Oyun, bu aşamadan sonra küresel olarak hızlı bir yükseliş göstermeye başladı. Şu an oyun sayfası dünya genelinde 3 milyon kişinin giriş yaptığı bir platforma dönüşmüş durumda.



TÜRK YAZILIMCIDAN TÜRKÇE VERSİYONU



ABD'deki oyunu görüp beğenen Fatih Kadir Akın isimli Türk yazılımcı da oyunu Türkçeye çevirince, 'Wordle salgını' Türkiye'yi de sarmaya başladı. Şu an için her gün on binlerce kişinin oynadığı Türkçe Wordle da hızla büyümeye devam ediyor.



"5 HARFLİ SÖZCÜK BULMAK BİRAZ ZORLADI..."



Yaşadıklarını Hurriyet.com.tr'ye anlatan Fatih Kadir Akın, yazılım geliştiricisi olarak uzun yıllardır teknoloji sektöründe çalıştığını anlattı. Wordle'ın Türkçe versiyonunu hazırlarken, mevcut İngilizce oyunun bir kopyası olduğu için teknik olarak pek zorlanmadığını belirten Akın "Fakat oyundaki klavyeyi Türkçe yapmak ve özellikle Türkçe 5 harfli kelimelerin listesini oluşturmak hem çok uğraştırdı hem de oldukça vakit aldı. Bu açıdan biraz zor oldu" dedi.





"NYT BU AKIMI BOZMAZ..."

TÜRKÇE VERSİYONUNDA 4 BİN KELİME BULUNUYOR



Haberin Devamı

Oyunu Türkçeleştirmeden önce, Josh Wardle ile iletişime geçmediğini de belirten Akın, süreci şu şekilde detaylandırdı:"Zaten birçok farklı dilde alternatifleri yapılıyordu. Ben de kelime oyunlarını seven biri olarak tamamen eğlenmek amacıyla Türkçesini oluşturdum. NYT oyunu aldıktan sonra da bir iletişimim olmadı, benle de iletişim kurulmadı. Zaten tüm dünyada yüzlerce klonu oluştu.Her biri ile iletişim kurmaya çalışacaklarını da açıkçası çok zannetmiyorum. Bir engelleme geleceğini de düşünmüyorum. Tüm dünyada kopyası olan bir oyundan bahsediyoruz. NYT'nin böyle bir akımı bozacağını hiç düşünmüyorum."

Wordle'ın orijinalini NYT alınca, bir dizi kaynak tarafından yapılan inceleme sonucunda, NYT’nin 12 bin kelimeden oluşan listeyi değiştirdiği ve oyunun zorlaştırıldığı iddia edildi. NYT iletişim direktörü Jordan Cohen tarafından yapılan açıklamada ise "Oyunla ilgili hiçbir şey değişmedi; söylenenler doğru değil!” ifadesine yer verildi.



Kullanıcılar Twitter’da “NYTimes, Wordle'ı satın aldığından beri oyun biraz fazla zorlaştı / Artık oynamıyorum / Ekstra tahmin için iki ayrı tarayıcı kullanmak zorunda kalıyorum ama yine de kelimeyi güç bela buluyorum / NYT oynanışta hiçbir değişiklik yapmama sözü vermişti. Ama artık oyun çok zor / NYT, Wordle'ı fazla zorlaştırdı, artık aptalmış gibi hissediyorum” gibi yorumlarda bulundu ve bu yorumlar her geçen gün artıyor.

Haberin Devamı

ANLIK 4-5 BİN KİŞİ OYNUYOR

Wordle’ın Türkçe versiyonunda zaman geçiren kullanıcı sayısının günden güne arttığını ve oyunun çok zor olmadığının altını çizen Fatih Kadir Akın şu bilgileri verdi:

"Oyun viral hale gelince yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Şu an anlık 4-5 bin kişi Türkçe Wordle oynuyor. Türkçe oyunda yaklaşık 4 bin kelime bulunuyor. Zor ya da az bilinen kelimeleri elemeye çalıştım ama tabii yine de arada çıkabilir. Kelimeler toplu şekilde oyunun içerisinde bulunuyor. Tamamı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde geçen beş harfli kelimeler. Özetle oyunun kelime havuzuna bir yerden kelime çekilmiyor."

"KELİMELERİ RASTGELE SEÇİYORUM"



Ayrıca günün kelimesini seçerken de belli bir durum ya da mesaj kaygısı gütmediğini söyleyen Akın,"Kelime listesi tamamen rastgele karıştırılmış bir liste, tarih bazlı bir eşleştirme yapmak mümkün ama gerçekten uğraşmak gerek. Bununla hiç uğraşmaya çalışmadım. Kelimeleri rastgele karıştırdım ve çıktı. Eğer özel güne mesaj içeren bir kelime gelirse bu da inanın tamamen tesadüf olur" dedi.