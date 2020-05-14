Salgın kontrol altında ama...

TÜRKİYE DÜNYA GÜNDEMİNDE

“Salgının başından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye, dünya toplumun gündeminde. Türkiye’nin bilim insanları başarılarıyla dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarı öykümüzü ekrana taşıyor.

Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğimiz bir kuyruktan salgın tekrar uç verebilir. Tedbir, temkin aklın seçeneğinden öte, mecburiyetidir. Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. Hastalığın tedavisi, bulaşmanın önlenmesindeki sorumluluk kadar işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm.

Salgının beşinci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Eğer rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam, şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen ne söylediysem tekrar ediyorum; salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Güç bizdeyken buna izin vermeyelim.

ALIŞVERİŞ KUYRUĞU RİSK

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazaryeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Mesafe kuralını çiğnemek ise virüsle aramıza hiç sınır koymamak demektir. Yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Yeni hayatımızda kalabalık kuyruklar, AVM, stadyum, pazaryeri kalabalıkları, üç kişinin yan yana oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Kontrollü sosyal hayatın size kesin olarak önerdiği şey, ‘bir şey olmaz’ cümlesinin üstünü çizmenizdir.

Tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak, ikinci bir dalganın olma durumunu önlemiş oluruz. Değilse kaçınılmaz son tabii ki olur. Biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra vakaların arttığını görüyoruz. Özellikle normalleşmenin başladığı hafta başı yoğun hareketlilik oldu. Biz 1 hafta 10 gün sonrası için bugünlerde bu değişimin olabileceği beklentisi içindeydik.

Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir. Hayatımızı mümkün olduğu kadar evde sürdürmeye çalışalım. Salgını kontrol altına aldık, sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz, güzel, güneşli günler.

TURİSTLERE TEST YAPILACAK

Özellikle bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurtdışından gelişleri olabildiğince test yaparak götürme eğilimindeyiz. Moleküler testle (PCR) bu taramaları yapmak istiyoruz. Bayramdan sonra geniş bir rehber hazırlanmış olacak. Çalışanlar ve turistlerin nasıl uyması gerektiği görülmüş olacak.

Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere tespit edildi. Kimlere bu tespit yapılacağı TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle tespit edildi. Biz bu dönemde PCR tespitini yapmak istiyoruz. Becerebilirsek ilave antikor testi yapmak istiyoruz.”

BAYRAMDA YASAK SALGININ SEYRİNE BAĞLI

(Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı) Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı. Önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulu’nun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur.

(Camilerin ne zaman ibadete açılacağı) Salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulumuzda bu anlamda gündem olmadı.

TÜRKİYE’NİN R0 DEĞERİ 1.56

(R0 değeri kaç) R0 değeri (virüs bulaştırma katsayısı) bölgesel olarak değişiyor. İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını biliyoruz. İl bazında 4.5-5’leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an için Türkiye’de R0 değerinin 1.56 olduğunu söyleyebiliriz.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 1000’İN ALTINDA

Bakan Koca’nın basın toplantısının ardından Twitter’dan açıkladığı günlük verilere göre dün 58 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 952’ye ulaştı. 33 bin 332 test yapılırken, 1639 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 143 bin 114 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 998’e, entübe hasta sayısı da 535’e geriledi. Dün 2 bin 826 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 101 bin 715’e ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında uyarılarını yinelerken “Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1.5 milyon” dedi.