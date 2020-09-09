‘Salgın kontrol altında’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle videokonferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıya ilgili bakanlar ve kurmaylarıyla Beştepe’den katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:

BELİRLEYİCİ ROLE SAHİP

“Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle işbirliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum. COVID-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz yardım malzemeleriyle İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik.

Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. İnşallah salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak güçlenerek çıkacağız.”

RUHANİ: İKİ GÜÇLÜ ÜLKE

Ruhani de toplantının açılışında, “COVID-19 nedeniyle sizleri Tahran’da ağırlayamadık. Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur” dedi.

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKET

Konsey toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride özetle şunlar kaydedildi:

- Taraflar, iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelemiştir.

- Ekonomik işbirliğinin daha da ilerletilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması, COVID-19’un yarattığı ekonomik sınamaların aşılması amacıyla, 28. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nı, mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirme isteklerini ifade etmişlerdir.

- PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye’nin ve İran’ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak operasyonlar dahil, eşgüdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır.