‘Salgın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çağrımızın haklılığını ispat etti’

“BM kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Tüm insanlığı etkileyen salgın günlerinde, ne yazık ki gelişmiş ülkeler ve uluslararası kurumlar, iyi bir imtihan veremedi. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler, milyarlarca insanın aşıya uygun şartlarda erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Kimi ülkelerin risklerinden dolayı vatandaşlarına uygulamaktan vazgeçtikleri aşıları güya yardım kılıfı altında Afrika ve Asya’ya göndermek istemesi, meselenin vahametini göstermek açısından kafidir.

AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

Bu süreç, aynı zamanda batı toplumuna sirayet eden sosyal marazları da gün yüzüne çıkarttı. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, tahammülsüzlük bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Hiç şüphesiz bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olanı İslam düşmanlığı virüsüdür. Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Fransa hükümetinin, Müslüman toplumun tepkisine rağmen ‘aşırıcılıkla mücadele yasasını’ geçirme ısrarı, endişelerimizi daha da artırmıştır. Müslüman genç kızlara getirilen başörtüsü yasağı bir garabettir. İnsan haklarıyla, inanç hürriyetiyle, Avrupa değerleriyle alenen çelişen böyle bir tasarının kanunlaşması, Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin olacaktır.”

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