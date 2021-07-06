Salgın döneminde doğrudan destek tutarı 150 milyarı aştı

‘AŞI RANDEVUNUZU ALIN’ ÇAĞRISI

“Türkiye salgın sürecini başarıyla yürüten tüm ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır. Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz salgının başından beri ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını çizmek istiyorum.

İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACATA İMZA...

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu gidişle ihracatta yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız. Düşen altın ithalatıyla cari açığın da gerilemesini bekliyoruz. Böylelikle dış finansman cephesinde elimiz rahatlamış olacak.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşlarımıza yansımasını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2.5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplamda sadece bu yıl 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa’da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Vergi alanında vatandaşlarımıza, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçılarımıza, özetle A’dan Z’ye her kesime yönelik yaptığımız düzenlemeleri saymakla bitiremeyiz.

İŞE ALINACAK HER İŞÇİ İÇİN PRİM VE VERGİ

İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisan’ından bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

HER SÖYLEDİKLERİ GİBİ YALAN

Böylesine büyük maliyetlere katlanmamızın tek gayesi vatandaşımızın yükünü azaltarak insanımızın refahını arttırmaktır. Birileri ülkemizde gelir vergileri, sigorta primleri yüksek diyor. Bunların her söyledikleri gibi bu da yalan. Türkiye’de dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergilerine oranı yüzde 53’ten yüzde 61’e çıkardık. Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi geliri oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranlarıyla OECD ülkelerindeki vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını da yüzde 49.5’tan yüzde 40’a indirdik.

KURUMLAR VERGİSİNİ İNDİRİYORUZ

Salgının etkilerini azaltmak amacıyla aldığımız önlemler kapsamında kurumlar vergisini bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23 olarak uygulayacağız. Kurumlar vergisi oranını 2023’ten itibaren de yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz. Vergi geliri de üretemediğimizi söylüyorlar. Bu ülkede kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü vergi gelirlerinden toplanıyor.

TAKIM OYUNUNU GEREKTİRİYOR

Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi aynı anda gerçekleştirme başarısını gösterdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankası bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahip. Bu mücadele sadece Merkez’in çabasıyla kazanılamaz. Enflasyona yol açan yapısal sorunların çözümüne de odaklanmamız gerekiyor. Salgınla uğraşırken ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı mücadelelerini vererek neticelerini elde ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz.

EMEKLİYE MAAŞ VE İKRAMİYE BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Emeklilerin temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Emekli aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8.45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12.7 milyon vatandaşımıza 12.3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DAMARLARINI FELÇ EDİYORUZ

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine devletimizin tüm imkanlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz. Tehdidi kaynağında yok etme ilkesiyle milli güvenliğimizi tehdit eden yapıların tepesine sınırlarımız içerisinde olduğu gibi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda da biniyoruz. Bu yapıları besleyen ana omurgaların yönetim kademelerini mali ve lojistik damarlarını felç ediyoruz. MİT terör örgütleriyle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine de taşımıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde PKK’nın üst kadrosu tarihinde ilk kez toplanamaz, hareket edemez, örgütü yönetemez hale gelmiştir.

FETÖ’NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ÜLKEYE GETİRİLDİ

MİT, DEAŞ ile mücadelede çok sayıda örgüt mensubunun yakalanmasını sağlamıştır. Ülkemize yönelik 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ’yü kökünden kazıma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Örgütün stratejik kurumlardaki tüm mahrem yapılarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. FETÖ’yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurtdışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişi Türkiye’ye getirildi. Sadece bu yıl Selahattin Gülen, mahrem imam Ahmet Yiğit, Gürbüz Sevilay ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır.”

Orhan İnandı

KİRLİ PARAYI İŞLETMİŞ

MİT, son olarak yürüttüğü sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu kişi Türkiye’de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapısı içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs FETÖ’nün kirli parasını Orta Asya’da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir. Üst üste yakalanan isimler FETÖ’ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığını bir kez daha gösterdi. Örgüt, mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek kampanyalarını ve ülkemiz hakkında aleyhtarlığı artırmıştır. Bu devlete ve millete pusu kuran, ihanet eden hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.”

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