Salgın derin izler bırakacak

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Koronavirüse karşı verilen mücadelenin sonuçları siyasetten ekonomiye, sosyal hayattan milletler ve devletler arası ilişkilere kadar pek çok alanda derin izler bırakması, farklı bir dünyanın kapılarını aralaması kuvvetle muhtemeldir. Ülkemiz salgına yönelik muazzam bir direnç ve duruş göstermektedir. Devlet-millet dayanışması aktif ve atılgan, alınan tedbirler doğru ve düzgün, atılan adımlar isabetli ve iradeli, açıklanan kararlar yerli ve yerindedir. Aynı şekilde hükümet basiretli ve başarılıdır.

SÖZLERİNE İŞTİRAK EDİYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı’nın vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere, Ankara ve İzmir barolarının insafsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir. İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına heves etmemelidir. MHP, Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerine aynen iştirak etmektedir.”