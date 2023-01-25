‘Salgın bitiren’ kilise

Haberin Devamı

İstanbul Karaköy’de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında önceki gün 21.45 sıralarında yangın çıktı. Binada kilise cemaatine mensup yardıma muhtaç 6 kişi kalıyordu. İçeridekilerin ikisi kendi imkânlarıyla, ikisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevlerle mücadele sürerken binaya giren itfaiye erleri 78 yaşındaki Josephine Ekmekçioğlu ve 75 yaşındaki Fehim Atsup’un cansız bedenlerine ulaştı. İlk belirlemelere göre binada ısınmak için herhangi bir sistem yoktu. Binada kalanlar elektrik sobası ile ısınıyordu. Yangın da elektrik kablolarının aşırı ısınması nedeniyle çıktı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin raporuyla anlaşılacak.

‘ÇOK İYİ İNSANLARDI’

Kilise görevlisi Hatune Demiroğlu, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı. Demiroğlu, “Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. Gözlerimin önüne halen Josephine Teyze’nin bize yemek getirdiği geliyor. Çok iyi insanlardı” dedi.

Haberin Devamı

DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup ise, “Sağ olsun devletimiz yanımızda. Devlet büyüklerimizin hepsi geldi. Bu ortak değerimizi, birliğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Yan yana olursak bizi kimse ülke olarak yıkamaz. Ermenisi, Rumu, Musevisi, Müslümanı bir bütün olarak kabul edersek çok mutlu oluruz. Ben böyle bir ülke istiyorum” diye konuştu.





Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin temelleri 1831 yılında atıldı. Kilise 13 Ocak 1834 günü ibadete açıldı. O dönem İstanbul’da veba salgını vardı. Kilisenin din adamları o dönemin sultanı II. Mahmud’dan izin alarak, Vatikan’dan gönderilen Meryem Ana ikonasını kentin sokaklarında gezdirdi ve hastalığın sona ermesi için dualar etti. Kısa süre içinde de veba salgını sona erdi. Bir kısım İstanbul halkı salgının sona ermesini bu olaya bağladı, kiliseye akın etti. Sultan II. Mahmud da kiliseye 8 köşeli bir elmas broş hediye etti. Sultanın hediyesi olan broş, o günden sonra her paskalya döneminde Meryem Ana ikonasının üzerine asılmaya başlandı.