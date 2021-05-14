Salgın bitince bayram yaparız

Türkiye salgın gölgesindeki ikinci Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiriyor. Koronavirüsle kahramanca savaşan sağlık çalışanları ise her zaman olduğu gibi görev başında. Sevdikleriyle görüntülü konuşarak bayramlaşan sağlıkçıların tek tesellisi hastalığı yenerek taburcu olan hastaları. İstanbul’da salgınla mücadelenin önemli merkezlerinden olan Beykoz Devlet Hastanesi’nde pandeminin ilk gününden beri mücadeleye destek veren hemşireler Berna Aktaş, Rabia Er ve Reyhan Köse, Ramazan Bayramı’nda görev başında olan binlerce kahramandan sadece üçü...

‘BİZİMKİ KUTSAL MESLEK’

Bayramın ilk gününü de çalışarak geçiren hemşireler, “Kutsal bir meslek yapıyoruz. Bu süreci geçici bir dönem olarak düşünüyoruz. Bizim için bayram sadece COVID’in bitmesi olacak. Bizim için bugün bayram değil. İçerideki hastaların bayramda burada olması ve onlara ‘Biliyor musun amca, teyze bugün bayram’ dediğinizde gözlerinin dolması, yüreğimizi yakıyor. Biz hasta sayımız azaldıkça, hastalarımız taburcu oldukça, yoğun bakım yataklarını boş gördükçe mutlu oluyoruz” diyor.

Tüm gün maskeyle dolaşan sağlık çalışanları, pandeminin izini yüzlerinde taşıyor.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ BAYRAMLAŞAN DOKTOR: ‘BİZİ SEVEN EVDE KALSIN’

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık çalışanları görevlerini bayramda da özveriyle sürdürüyor. Ekipte görevli diş hekimi Tolunay Güngör görevini sürdürürken çocukları Arda ve Balkan ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek bayramlaştı. Bayram gününde çocuklarından ve sevdiklerinden uzak kaldığını ifade eden Güngör, “Biz çalışıyoruz halkımız da umarım bize destek olur. Bize değer veriyorlarsa evde kalsınlar. Ziyaret yapmamalarını ve kurallara uyarak hareket etmelerini istiyoruz” dedi.

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