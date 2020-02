KONVOYUN YERİ BELLİ

“Koordinatları bildirilmiş, yeri belli konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz, şiddetle kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. İdlib ve Suriye meselesinin Türkiye’nin yumuşak karnı haline geldiğini çok uzun süredir ifade ediyoruz. İşlerin bu boyutlara gelebileceği konusunda uyarıları yapmıştık. Artan tansiyon ve kaos içinde her zamankinden daha fazla sağduyuya ihtiyacımız var. Askerlerimizin güvenliğini sağlayacak ve Suriye’den gelecek bir sığınmacı akınını engelleyecek tedbirler bir an önce almalıyız. Türkiye hem sınırlarını hem askerlerinin yaşamlarını bir an önce güvene almak zorundadır. Bunun için gerekli her şey yapılmalıdır.

MEŞRU ZEMİN TBMM

(Meral Akşener’in TBMM’de kapalı oturum çağrısı) Biz bu çağrıyı olumlu karşılarız. İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer tartışmanın meşru zemini TBMM’dir.

(Elazığ depremi) Elazığ’ın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın talebi de bu yönde. Bizim bu konuda, TBMM’ye verilmiş bir önergemiz var. İktidar partisinin kendisi TBMM’ye bir önerge getirirse de biz bu önergeyi destekleriz. Erdoğan şimdi çıkmış, ‘Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz’ diyor. Arapların meşhur bir sözü vardır. ‘Bad-el harab-ül basra’ Yani ‘Basra harap olduktan sonra’. Bugün tedbiri almayan yarın deprem Allah’tan diyerek sorumluluktan kurtulamaz.

(İSMEK’te çalışan başörtülü kadınlara hakaret iddiası) Biz insanlarımızın kılık kıyafetlerine göre ayrıştırılmasına karşıyız, bunu kabul edemeyiz. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da, söz konusu Genel Sekreter Yardımcısı ile gerekli incelemeyi başlattığını açıklamıştır.”

MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib saldırısının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda “İdlib’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında da İdlib gelişmeleri hakkında şunları söyledi: “Allah hepimize yardımcı olsun. Durum çok riskli. En çok Mehmetçiğe yardımcı olsun. Ateşin ortasında onlar kalıyor çünkü. Bu sorunlara yol açan AK Parti iktidarının Türkiye’yi yönetemediği gerçeğidir. Mehmetçik yönetilemeyen Türkiye’nin kurbanı olmamalıdır. Biz Mehmetçiğin yanındayız. Sizlere de söylüyorum Mehmetçik ile ilgili gelecek her talebi olumlu karşılayın. Mehmetçiğin yararına ne yapılmak isteniyorsa destek verin. Mehmetçiğin burnunun kanamaması, ayağına taş değmemesi için ne gerekiyorsa yapın. Uyardığımız halde dinlemiyorlar. Biz daha ne yapalım. Söylüyoruz söylüyoruz dinlemiyorlar. Erdoğan, ‘Soçi ve Astana süreçleri bitti’ diyor. Mutlaka yeni bir süreç başlamalı. Yeni konuşlanmaya göre yeni bir durum gerekiyor.”