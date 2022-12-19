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Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir’de devam ediyor

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#ESKİŞEHİR#PİİZ#Ankara
Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir’de devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 14:15

ANKARA'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık'ın (38), sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Dudarık, daha sonra ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık’ın beyin cerrahi servisinde tedavine devam edildiğini ifade ederek, “Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır.

Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir’de devam ediyor

Beyin Cerrahisi Servisi’nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir’de devam ediyor

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#ESKİŞEHİR#PİİZ#Ankara

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