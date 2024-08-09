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Saldırıya uğrayan doktordan iyi haber

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bodrum#Kavga
Saldırıya uğrayan doktordan iyi haber
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle birlikte Bodrum’a tatile gelen Engin S., ateş şikâyeti sebebiyle kız kardeşi Ö.S.A. ile beraber aile sağlığı merkezine gitmiş, tedavinin hastanede devam etmesi gerektiğini söyleyen doktor Mustafa Hürkal Tezvar’la tartışma yaşamıştı.

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Tartışma ise kısa süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Kavga sonrası aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın iki kez kalbi durmuş, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti.

KRİTİK SÜRECİ ATLATTI

Sağlık Bakanlığı ise Tezvar’ın yaşam mücadelesini kazandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Mustafa Hürkal Tezvar’ın kroner stent uygulaması sonrası yoğun bakım ünitesinde 8 gün süren tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım servisindeki kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam etmektedir.”

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#İstanbul#Bodrum#Kavga

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