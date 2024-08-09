Saldırıya uğrayan doktordan iyi haber

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Tartışma ise kısa süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Kavga sonrası aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın iki kez kalbi durmuş, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti.

KRİTİK SÜRECİ ATLATTI

Sağlık Bakanlığı ise Tezvar’ın yaşam mücadelesini kazandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Mustafa Hürkal Tezvar’ın kroner stent uygulaması sonrası yoğun bakım ünitesinde 8 gün süren tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım servisindeki kritik süreci atlatarak normal odaya alındı. Göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam etmektedir.”