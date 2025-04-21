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Saldırının her karesi vicdan sızlatıyor... Bu çocukların neyi var

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#Muğla#Akran Zorbalığı#Akran Şiddet
Saldırının her karesi vicdan sızlatıyor... Bu çocukların neyi var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 07:00

11 Nisan’da Muğla’da yaşanan akran zorbalığı olayı henüz gündemdeyken, benzer bir şiddet haberi bu kez İstanbul’dan geldi. 15-16 yaşındaki 4 kız çocuğu, aynı yaştaki arkadaşları olan kızı acımasızca dövdü.

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’ya bağlı Karadeniz Mahallesi’nde 15-16 yaşlarındaki 4 kız çocuğu, yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını dövmeye başladı.

O ANLARI UTANMADAN SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Acımasızca dövülen kız çocuğu, diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. O sırada kız çocuklarından birinin, dövdükleri arkadaşının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.

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Saldırının her karesi vicdan sızlatıyor... Bu çocukların neyi var
Saldırının her karesi vicdan sızlatıyor... Bu çocukların neyi var

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#Muğla#Akran Zorbalığı#Akran Şiddet

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