Saldırının 2. yılı... TUSAŞ şehitlerini andı

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TUSAŞ’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatıraları daima bizimle. 23 Ekim 2024’te yaşadığımız hain terör saldırısında şehit verdiğimiz çalışma arkadaşlarımız Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Geride bıraktıkları emek, taşıdıkları sorumluluk ve ülkemizin geleceğine sundukları katkılar, bugün yürüdüğümüz yolda yaşamaya devam ediyor. Aziz hatıralarını yüreğimizde taşıyor, emanetlerine sahip çıkarak aynı inanç ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” denildi.

Paylaşımda ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına yaptırılan anıtın görüntülerine yer verildi.

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‘HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ’

TUSAŞ yöneticileri ve çalışanları, Kahramankazan Yerleşkesi’ne düzenlenen saldırının 2’nci yıl dönümünde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. TUSAŞ’ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında andık. Yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, aziz şehitlerimizi dualarla yad ettik. Hatıralarını daima yaşatacağımız şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.