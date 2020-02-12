Saldırıları durdurun

Karadağ’daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejimi unsurlarının ateşi altında olan İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “12 Ocak'ta tekrar ateşkes ilanına rağmen rejim, rejimi destekleyenlerin de özellikle verdiği hava desteğiyle saldırganlığını arttırdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin yaptığı toplantıda, 1 Aralık'tan bu yana 400 sivilin öldüğünü söylediler. Son 2 ayda 700 bin insan evini terk etti. Bir ülke nüfusu kadar insan evini terk etmek zorunda kaldı” dedi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



“Biz Almanya’nın da destek vermesiyle İdlib sınırları içerisinde evler yaparak bu insanlara destek vermeye çalışıyoruz. Ama bu saldırganlık devam ederse milyonlarca insan gelecek. O zaman bunu yapmak da zor olacak. Dolayısıyla bunun durdurulması gerekiyor. Burada özellikle Rusya Federasyonu’na önemli görev düşüyor. Biz her zaman imzaladığımız anlaşmalara sadık kaldık. Burada rejimin özellikle askeri çözüme inanmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Ama rejimin garantörleri Rusya ve İran’ın bunu durdurması gerekiyor.

Rusya’yla işbirliğimizden bugüne kadar çok önemli neticeler çıktı ama rejimin İdlib'deki saldırıları, sivilleri öldürmesi ve bizim askerlerimize saldırması, bu ortaklığa da çok büyük zarar vermeye başladı.



HASTANELERDE VE OKULLARDA VURUYORLAR



Şundan da herkes emin olsun, askerlerimizi hedef alan kim olursa olsun gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Önemli olan İdlib'de bu saldırıların durması, ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, Suriye'ye siyasi bir çözüm getirilmesi. Anayasa komisyonu gibi birçok önemli adımları attık ama tüm bunları aşındıran, yok etmeye başlayan bir saldırganlık var. Acımasızca ve hunharca bir saldırganlık var. İnsanları hastanelerde ve okullarda hunharca yok eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunun durdurulması için de ne gerekiyorsa yapacağız.”