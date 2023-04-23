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‘Saldırılar demokrasiye’

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Çukurova İlçe Başkanlığı
‘Saldırılar demokrasiye’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adana’da Çukurova İlçe Başkanlığı ile İstanbul’da AK Parti seçim bürolarına yönelik saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

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Kurtulmuş özetle şunları kaydetti: “Bu saldırılar bir partiye karşı değil. Sadece AK Parti’nin kurumsal kimliğine karşı değil, demokrasiye karşı yapılmış hain saldırılardır. Bunları kınıyoruz. Arkasında kim varsa yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Biz bunlara kaşı boynumuzu eğmedik, bugünlere kadar geldik. Hiçbir vesayet odağının demokrasiye müdahalesine izin vermedik. AK Parti 85 milyonun, Türkiye’nin, cumhurun partisidir. Bir takım saldırı girişimleri asla yıldırmayacak.”

SALDIRGANIN İFADESİ

Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na saldıran ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Erdem Kaya’nın, emniyetteki ifadesinde, “3500 liraya aldığım av tüfeğini gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım” diyerek suçunu kabul ettiği öğrenildi.

 

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Çukurova İlçe Başkanlığı

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