Saldırı talimatı Gürcistan’dan

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İSTANBUL Kavacık’ta, 26 Eylül Perşembe gecesi 23.30 sıralarında, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir spor programından çıkan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta silahlı saldırıya uğradı. Akın’a sol ayağından iki, sağ ayağından bir mermi isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan ve ameliyatı başarıyla tamamlanan Akın’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sol ayağında parçalı kırık tespit edilen eski futbolcu, hastanede tedavi altında tutuluyor. Olayın ardından yapılan ilk görüşmede Akın, olay saatinde arkadaşı Berkay Tokgöz ile yorumculuk yaptığı stüdyodan çıkarak otomobiline bineceği sırada başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli şahsın kendisine ateş ettiğini ve yaralandığını, saldırganın daha sonra kendisini bekleyen plaka bilgisini alamadığı motosikletli şahıs ile firar ettiğini söyledi. Olay yerinde 3 adet 9 mm kovan ele geçirildi.

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SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganlara yönelik başlattıkları soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Bir aracın saldırganları olay yerine getirdiği belirlendi ve bu aracı kullanan şüpheli gözaltına alındı. Ardından motosikleti süren kişi ve silahı kullanan O.D. de yakalandı. Tuzla’da saklandıkları adreste gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Çoban olan O.D.’nin, oto hırsızlığından suç kaydı bulunurken, kasap olan O.M.’nin ise kasten yaralamadan sabıkası tespit edildi. Şüpheli M.A.’nın ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma’, ‘taksirle yaralama’, ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 7 , şüpheli İ.T.’nin ‘taksirle yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan toplam 3, E.Ü.’nün ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘taksirle yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma’ suçlarından toplam 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

250 BİN TL’YE VURDULAR İDDİASI

Serhat Akın’ın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, şüphelilerden O.D. ile O.M.’nin talimatı, çeşitli suçlardan araması bulunan Gürcistan’daki akrabaları firari H.Ş.’den aldıkları ve eylemi 250 bin TL karşılığında gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

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Çoban olduğu belirlenen H.Ş.’nin (24) ise ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘şüpheli ölüm’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘parada sahtecilik’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma’, ‘resmi belgeyi bozma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplam 10 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

BU FOTOĞRAFI MİLYONLAR GÖRDÜ

- KANLAR içinde yerdeyken vurulan ayağının fotoğrafını çeken Serhat Akın, sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaşmıştı. Akın, “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” ifadelerini kullanmıştı. O fotoğrafın sosyal medyada görüntülenme sayısı 34 milyona ulaştı.