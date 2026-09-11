Saldırı planı çökertildi

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İstanbul Kadıköy’de, 31 Ağustos’ta polisin durdurmaya çalıştığı araçtan kaçan 3 şüpheli üzerlerindeki tabanca ve uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Beykoz’da peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adres tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, peyzaj alanında dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 adet roketatar silah, 3 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet anti-tank roket mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu silah, 2 adet MP5 otomatik silah, silahlara ait çok sayıda şarjör ve çok sayıda fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, eylemde kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 adet araç ele geçirildi.

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KATILACAĞI DAVETLERİ ARAŞTIRMIŞLAR

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Soruşturma kapsamında, daha önceden kırmızı bülten düzenlenen ve yurtdışında firari olan Sarallar çıkar amaçlı silahlı ve organize suç örgütü mensubu şüpheli Yakup Kerem Saral tarafından müşteki Sedat Şahin’e kasten öldürme eylemi yapılmasının planlandığı belirlendi. Ele geçen suç unsurlarının da bu eylemde kullanılmak üzere, operasyondan 1 gün önce alanda bulunan konteynere taşındığı tespit edildi. Bu kapsamda, eyleme iştirak eden 7’si İran uyruklu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Yakup Kerem Saral’ın, Sedat Şahin’e yönelik eylem hazırlığında olduğu, Sedat Şahin’in resimlerinin ve Sedat Şahin’in katılacağı davet ve organizasyonlarla ilgili keşif faaliyetlerine dair deliller de bulundu. Ayrıca, Yakup Kerem Saral’ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri, eylemden sonra yasadışı yollarla yurtdışına kaçıracağı ve yüklü miktarda ödeme yapacağı, şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde belirlendi. Gözaltına alınan 19 şüpheli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

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