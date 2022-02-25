‘Saldırı hukuk ihlali ve kabul edilemez’

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Kritik zirve, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Zirvede Rusya’nın müdahalesinin ardından yaşanan gelişmeler ve atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde konuşuldu. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’daki temasları nedeniyle zirvede yer almadı.

MİNSK MUTABAKATI

Zirvenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlarda girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.



