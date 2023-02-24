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Saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist şok edici gerçeği itiraf etti

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#Terörist#İçişleri Bakanlığı#Şanlıurfa
Saldırı hazırlığındayken yakalanan PKKlı terörist şok edici gerçeği itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 21:25

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren eylem hazırlığındaki 1 örgüt mensubu yakalandı. PKK'lı terörist, sorgusunda örgüt içi infazı itiraf etti.

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İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonel çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren eylem hazırlığındaki 1 örgüt mensubunun Şanlıurfa'da yapılan operasyonla yakalandığını ifade etti. 

YARALI HALDE TESLİM OLDU

Operasyona ilişkin açıklama yapan Bakanlık, “Şanlıurfa Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı ve örgüte 2005 yılında katıldığı tespit edilen Hebat Helat kod adlı Sıtkı Kurtoğlu isimli PKK/KCK terör örgüt mensubunun bulunduğu ikamet 24 Şubat günü sabah saatlerinde polis tarafından ablukaya alındı. Polis Özel Harekat timleri tarafından teslim olması yönünde çağrılar yapılan örgüt mensubu çağrıya ateşle karşılık verdi. Yaşanan çatışmada yaralı halde teslim olan örgüt mensubunun üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet Baretta marka tabanca, 2 adet tabancaya ait susturucular, 2 adet el bombası ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.

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'ŞOK EDİCİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI'

Açıklamada, “Örgüt mensubunun yapılan sorgusunda ise şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Teröristin polise verdiği ifadede bir kaç ay önce beraberindeki HOGİR kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi üzerine bu örgüt mensubunu öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü beyan etti. Elde edilen itirafa istinaden operasyonun düzenlendiği ikamet bahçesinde polis tarafından yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çürümüş vaziyette 1 erkek örgüt mensubu cesedi ele geçirildi. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden örgüt mensubunun karıştığı örgüt içi infaz olayı adli sürecin ardından aydınlanacak” denildi.

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#Terörist#İçişleri Bakanlığı#Şanlıurfa

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