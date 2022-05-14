Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB pic.twitter.com/udxLuF5HlO