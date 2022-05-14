Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.