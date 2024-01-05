Saldırı hazırlığı MİT’e takıldı

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MİT saha ajanları, Irak’ta PKK’nın saldırı-sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini tespit etti. Türkiye’ye yönelik eylem planları tespit edilen Ahmet’in, Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunduğu belirlendi. Uygun koşulların oluşmasının ardından düzenlenen nokta operasyonla Ahmet etkisiz hale getirildi. Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye’ye gelen Ahmet, 2015 yılında tekrar Suriye’ye dönerek PKK-YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgütte yer alan Ahmet, daha sonra Irak’ta PKK’nın Irak-İran sınır hattında elebaşlarıyla birlikte hareket etmeye başladı.