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AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

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Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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