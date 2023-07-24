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Saldırgan tutuklandı! Beşiktaşlı futbolcuyu darp edip sakatladı

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#İstanbul#Bakırköy#Kennedy Caddesi
Saldırgan tutuklandı Beşiktaşlı futbolcuyu darp edip sakatladı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:00

Hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldıran Yavuz Dağ, ‘yaralama’ suçundan tutuklandı. Sakatlanan Uzunhan’ın 6 ay sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.

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İstanbul Bakırköy sahilde Kennedy Caddesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, önceki gün 16.00 sıralarında hasarlı bir kazaya karıştı. Yol trafiğe kapandığı için kazaya karışan sürücülerin tümü tutanak tutmak için yakındaki bir akaryakıt istasyonuna gitti. İddiaya göre kazaya karışan sürücülerden Yavuz Dağ, tutanakta tüm suçu Emrecan Uzunhan’ın üzerine bırakmak istedi. Uzunhan itiraz edince de Dağ tekme tokat saldırdı. Uzunhan’ı yere düşürüp tekmeleyen Dağ, tutanak tutmadan istasyondan ayrıldı.

Saldırgan tutuklandı Beşiktaşlı futbolcuyu darp edip sakatladı

ADALESİ HASAR GÖRDÜ

Bacağındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden Uzunhan’ın MR görüntülemesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptandı. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada da “Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz” denildi. Kavgada sakatlanan Emrecan Uzunhan’ın 6 ay sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.
Yavuz Dağ şikâyetin ardından darp, hakaret ve kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. Geceyi polis merkezinde geçiren Dağ, dün öğle saatlerinde ‘yaralama’ suçundan tutuklandı.

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#İstanbul#Bakırköy#Kennedy Caddesi