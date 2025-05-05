Saldırgan CHP lideri Özel'e nasıl yaklaştı? Korumalar neden engelleyemedi?

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesi AKM'nin önünde olduğu ve Özgür Özel'in giriş yapmadan önce arkasında olduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.





KORUMALAR NEDEN ENGELLEYEMEDİ?

Saldırganın tören öncesinde CHP lideri Özgür Özel'i adım adım takip ettiğini belirten Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Özel'in içeri girdiği andan, çıkışta saldırıya uğradığı ana kadar her adımı dakika dakika değerlendirdi.

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"İÇERİ GİRERKEN KORUMALARIN DİZİLİŞİ DOĞRUYDU, BU YÜZDEN HAREKETE GEÇEMEDİ"



Özdemir Özel'in girişteki görüntülerini değerlendirirken "İlk aşamada sayın Özgür Özel içeri giriyor, şahıs arkasında, yürüyüş yolunun üzerinde bekliyor, Özel içeri giriyor. Özgür beyin korumalarının dizilişi ile ilgili olarak, sağ omuz ön kısımdaki koruma doğru yerde, sağ omuz arka tarafındaki koruma da doğru yerde. Arada bir kişi daha var. Saldırgan herkes doğru yerde olduğu için girişte eylemi gerçekleştiremiyor, elleri bağlı bir şekilde bekliyor, izliyor ve çıkışı bekliyor." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;



"VİP koruyorsanız korumalar arasında kimse olmamalı ama politikacılarda yanlarına il başkanları gelebiliyor, siyasiler gelebiliyor. Burada bir eksiklik var. Şahıs elini kaldırıp Özgür Özel'e vurduğunda biz burada kim hatalı diye bakarsak Özgür Özel'i korumakla görevli yakın korumalara bakarız.

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Görüntüleri izlediğimizde koruma amiri aslında düzenin bozulduğunu da fark ediyor, ikaz da ediyor. Tehlikenin kimden geldiğini ve ona göre hareket ettiğini görüyoruz. Arada boşluk olduğundan dolayı yetişemedi. Siyasileri korurken en büyük sıkıntılardan biri bu. Siz politikacının prestijini de korursunuz. Gelen kişi selfie çektirmek için de geliyor olabilir. Vatandaştan çok fazla uzaklaştırmazsınız. Burada ölçü ve denge çok önemli."



CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Özgür Özel'in gelişiyle ilgili emniyetle bir temas kurulmamış ve ekibi ters yönden gelmiş. Emniyet görevlileri demiş ki burası bariyerlerle kapalı içeride de 5 bine yakın vatandaş var. Vatandaş ezilme tehlikesi geçirebilir, diğer taraftan dolanıp protokol kapısından girilebilir diyor. Konvoy bir süre park halinde kalıyor. Özgür Özel ve yanındakiler AKM'nin ön tarafından içeri giriyor. Araçlar garaj bölümde değil, AKM'nin ön kısmındaki bir alana park ediliyor.