Salda’nın çukurları kapanıyor

Son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Mars’taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi görmüştü. Öte yandan Salda Gölü’ne ilişkin yeni yasaklar getirildi. Buna göre, Salda Gölü’nde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı.

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