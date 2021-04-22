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Gündem
Alparslan ÇINAR - Mesut MADAN / DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Salda’nın çukurları kapanıyor

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Salda’nın çukurları kapanıyor

Turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlenen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi. Yaz aylarında ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar ise doğanın kendini yenilemesiyle kapanmaya başladı.

Son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Mars’taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi görmüştü. Öte yandan Salda Gölü’ne ilişkin yeni yasaklar getirildi. Buna göre, Salda Gölü’nde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı.

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