Salda’nın balonları

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Türkiye’nin turizm çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar devam ediyor. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) “Turizm Yüzyılı” projesini başlatarak turizmi hem ülke geneline hem de 12 aya yaymak için özel projeler geliştirmişti. Bu kapsamda Salda Gölü üzerinde geniş katılımlı bir balon turu organizasyonu gerçekleştirdi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı) Başkanı Nail Olpak’ın da katıldığı organizasyonda 23 balon ilk kez havalanarak 1400 metre yüksekliğe kadar çıktı. Salda gölünün manzarasıyla bütünleşen rengârenk balonlarla bölgedeki turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması amaçlanıyor.

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Katma değerli turizm ürünlerini yeni destinasyonlarda ön plana çıkarmak istediklerini belirterek “Salda Gölü zaten başlı başına bir doğa harikası. Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü’nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır” dedi.