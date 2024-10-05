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Salda’nın balonları

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#Salda#Salda Gölü#TÜRSAB
Salda’nın balonları
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Kumsalı dünyaca ünlü olan Salda Gölü şimdi de balonlarıyla yeni bir turizm atağına geçiyor. Turistler bundan sonra Salda Gölü’nü ve bembeyaz kumsalını balonlarla gökyüzünden de seyredebilecek.

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Türkiye’nin turizm çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar devam ediyor. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) “Turizm Yüzyılı” projesini başlatarak turizmi hem ülke geneline hem de 12 aya yaymak için özel projeler geliştirmişti. Bu kapsamda Salda Gölü üzerinde geniş katılımlı bir balon turu organizasyonu gerçekleştirdi.

Salda’nın balonları

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı) Başkanı Nail Olpak’ın da katıldığı organizasyonda 23 balon ilk kez havalanarak 1400 metre yüksekliğe kadar çıktı. Salda gölünün manzarasıyla bütünleşen rengârenk balonlarla bölgedeki turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması amaçlanıyor.

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Salda’nın balonları

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Katma değerli turizm ürünlerini yeni destinasyonlarda ön plana çıkarmak istediklerini belirterek “Salda Gölü zaten başlı başına bir doğa harikası. Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü’nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır” dedi.

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#Salda#Salda Gölü#TÜRSAB

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