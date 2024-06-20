Salda’da zamanla yarış... Aslı’yı batmak üzereyken buldu

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Burdur Yeşilova’da dayısı ve kuzenleri ile birlikte önceki gün gittiği Doğanbaba Köyü Orman Plajı’ndan şişme oyuncak atıyla Salda Gölü’ne giren 12 yaşındaki Aslı Sıla Güçer, rüzgâr ve dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı. Gölün karşı kıyısında bulunan halk plajından bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken, jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba Plajı’nda hazır beklemeye başladı.

2 KİLOMETRE KÜREK ÇEKTİ

O sırada karavanıyla plajda tatil yapan Gökhan Aslan, şişme botunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 kilometre kürek çeken Aslan, korku içindeki küçük kıza ulaşıp bota aldı. Sahile getirilen Güçer sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslı Sıla Güçer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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‘YETİŞİN DİYE BAĞIRIYORDU’

Küçük kızı kurtaran Gökhan Aslan sosyal medya hesabına içerik üretmek için karavanı ile Salda Gölü’nde bulunduğunu ve küçük kızın sürüklendiğini görünce hemen harekete geçtiğini söyledi. Aslan, “Çocuğun gölde oynadığını görmüştüm. Daha sonra birileri bağırınca rüzgârın çocuğu sürüklediğini öğrendim. Sonra baktım, gelen giden kimse yok, yanımda bulunan şişme botum aklıma geldi. Bayağı açıldık ama çocuğu bir türlü göremedik. O an çok kötü oldum, üzüldüm. Şişme ata iyice yakınlaşınca çocuğun neredeyse suya batmak üzere olduğunu gördük. ‘Yetişin’ diye bağırıyordu. Onu öyle görünce çok etkilendim. Arkadaşla hemen çocuğu kurtardık. Tamamen şans işi. Ben botumla burada olmasam kimsenin elinden bir şey de gelmezdi. Çünkü yüzülerek gidilecek bir mesafe değildi” dedi.

BARAJ GÖLÜNDE 5 KİŞİ CAN VERDİ

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Kurtboğazı Baraj Gölü’ne serinlemek için giren Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga’yı (18) hareketsiz halde görenler jandarmaya haber verdi. Arama yapan ekipler, 3 kişinin cesedine ulaştı.

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Malatya’nın Kale ilçesinde de, Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (13) suda kayboldu. Ekiplerin kurtardığı Kiraz, hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde ise Bozkır Göleti’ne giren Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13) boğuldu.