Salda'da hasar tespiti: Beyaz cenneti 1 metre oymuşlar

Burdur’daki Salda Gölü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etti. Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar, önceki gün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de dün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.

MOTOSİKLETLE GİRİNCE CEZA YEDİLER

Salda Gölü kıyısında devriye görevi yapan Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri motosikletli iki kişiyi tespit etti. İkilinin yanına giden jandarma ekipleri sit alanında ne yaptıklarını sorduğu H.Ö. (34) ve H.B.’den (28) ’geziyoruz’ yanıtını aldı. Sit alanına girmenin yasak olduğu anlatılan H.Ö. ve H.B.’ye sit alanına izinsiz girmelerinden dolayı Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer lira para cezası yazıldı.