Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap ünitelerin yerleştirilmesi işleminde sona gelindi. Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz sahili ile geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek ahşap ünitelerin monte edilmesinde sona gelindi.

Öte yandan halk plajı sahiline ise 6 metre yüksekliğinde 2 cankurtaran kulesi yerleştirildi. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri de Beyaz Adalar ve Halk Plajı'na yerleştirildi.







Salda Gölü sahiline 300- 400 metre mesafede yerleştirilen ahşap ünitelerde kafe, büfe, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvaletler yer alacak. Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, gölün doğal görüntüsü bozmayacak ahşap üniteler takılıp sökülebilir nitelikte.