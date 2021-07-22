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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Salda Gölü'nde akılalmaz görüntüler! Yasağa rağmen nargile ve çamur banyosu...

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Salda Gölü'nde akılalmaz görüntüler! Yasağa rağmen nargile ve çamur banyosu...

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

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  • Salda Gölünde rezil görüntüler
  • Salda Gölünde rezil görüntüler
  • Salda Gölünde rezil görüntüler
  • Salda Gölünde rezil görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Türkiyenin Maldivleri Salda Gölünde yeni yasak kararları
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Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

Salda Gölünde akılalmaz görüntüler Yasağa rağmen nargile ve çamur banyosu...

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

Salda Gölünde akılalmaz görüntüler Yasağa rağmen nargile ve çamur banyosu...

Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

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