Salda Gölü nerede, gölün özellikleri nedir?

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda yüz binlerce turisti misafir ediyor. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkat çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. İşte, Salda Gölü hakkında merak edilenler.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor. 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip "Türkiye'nin Maldivleri"nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı. Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın ediyor.

Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün, Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzeybatısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer alan ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, uzağındaki ormanla kaplı tepeler, kayalıklı araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif uzun tektonik bir göldür.

Berrak suyu, sonsuz maviliği, bembeyaz kumları, kamp alanları ve ideal bir haftasonu seçeneği olmasından dolayı son zamanların en merak edilen yerlerinden biri. Özellikle sosyal medya kullanıcıları ve gezginler tarafından ünü günden güne artan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle ülkemizin en derin ikinci gölü olma özelliğini taşırken aynı zamanda da dünya üzerindeki en temiz beşinci göl.

Salda Gölüne nasıl gidilir?

Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölüne, Yeşilovadan gitmek için 4 kilometrelik arabayla ortalama 5 dakika süren bir yolculuk yapmak gerekiyor. Eğer Burdur’dan Salda Gölüne gitmek isterseniz 56 kilometre, Denizliden 96 kilometre, Antalyadan 159 kilometre yol yapmanız gerekiyor.

Mars Özelliği Taşıyan Bir Göl; Salda Gölü

İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel’ın, Salda Gölü üzerinden yaptığı 4 yıllık araştırmaya göre, Salda Gölü dünya üzerinde Marsın özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Yapılan araştırmaya göre, gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayalar Mars’ta da bulunmakta.

Şifa Dağıtan Bir Göl; Salda Gölü

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre Salda Gölünün suyu, sahip olduğu minerallerden dolayı, sivilce ve mantar gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor ve onları tedavi ediyor. Ayrıca Salda Gölün’de çamur banyosu yapmakta mümkün.

Sonsuz Maviliği ve Bembeyaz Kumları Olan Bir Göl; Salda Gölü

Salda Gölünün en çarpıcı özelliklerinden biri kuşkusuz sonsuz mavi suyu ve bembeyaz kumları. Türkiye’nin Maldivleri olarak anılmasının sebebi gölün rengi ve kumların beyazlığı.

Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti. Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı. Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu. Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.