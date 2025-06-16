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Salda Gölü baba oğula mezar oldu, kızı son anda kurtarıldı

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#Salda Gölü#Yeşilova#Afet
Salda Gölü baba oğula mezar oldu, kızı son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:53

Burdur'un turistik gölü Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğuldu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kızı ise hastaneye kaldırıldı.

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 Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi. Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı.

Salda Gölü baba oğula mezar oldu, kızı son anda kurtarıldı

BİR KİŞİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı.

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Salda Gölü baba oğula mezar oldu, kızı son anda kurtarıldı

BABA VE OĞLUNUN CESIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı.

Salda Gölü baba oğula mezar oldu, kızı son anda kurtarıldı

Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Salda Gölü#Yeşilova#Afet

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