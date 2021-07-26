Salda çekildi

Geçen yıl 1 Ağustos’tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin dahi yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bazı ziyaretçilerin de yasak olmasına rağmen sahilde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görülmüştü.

Bayram tatilinin son günlerinde Salda Gölü’nün bazı yerlerinde suların 50 metre kadar çekildiği görüldü. Suya girenler nedeniyle sahildeki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluştu. Salda Gölü Koruma Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Salda Gölü can derdinde, yetkililer para derdinde. Salda Gölü’nde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara