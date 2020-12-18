Salda 30 metre çekildi

Türkiye’nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün suyunda, son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çekilme meydana geldi. Salda Gölü’nün Beyaz Adalar ve halk plajı bölümünde suların çekilmesinden sonra küçük adacıklar ortaya çıktı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü’nde yağışların azlığı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çekilme meydana geldiğini söyledi. Mümtaz Şenel, “Burası çok derin bir göl olduğu için dışarıdan gelen insanlar suyunda çekilme yok gibi görüyorlar. Salda Gölü, 1959 yılında ilkokul yıllarımdan bildiğim kabaran, turkuvaz mavisiyle güzel bir göldür. Ama son yıllarda sondajların yapılması ve çevresine yapılan göletler nedeniyle besleyen kaynak azaldı. Gölde 20- 30 metre civarında bir çekilme var. Ben bunu değerlendirirken 10 yıl içindeki süreden bahsediyorum” diye konuştu.

TURİZM İÇİN ÇALIŞILMALI

Ağustos ayında Vali Ali Arslantaş başkanlığında yapılan toplantıda bu bölgede mısır ekiminin sınırlı yapılmasının dile getirildiğini anlatan Mümtaz Şenel, “Bize düşen bu bölgede turizme yönelik çalışmalar yapılmalı. Hayvancılığı başka bölgelere yönlendirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bize düşen görev buraya gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak ve bu bölgede yatak kapasitesini artırıp, bunu yaparken de gölün hemen kıyısında değil yamaçlara yapmak” dedi.