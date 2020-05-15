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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Salçanın içinden 20 bin 250 uyuşturucu hap çıktı

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Salçanın içinden 20 bin 250 uyuşturucu hap çıktı
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KOCAELİ’de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça dolu kovanın içine konulan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalarda arama yapıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu hap çıktı. 2 kovada 20 bin 250 captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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