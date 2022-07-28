Salça Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan, Kıyafetten, Kumaştan Ve Tişörtten Kurumuş Salça Lekesi Nasıl Geçer

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Salça lekesini lekenin üzerine bulaşık deterjanı dökerek çıkarmak mümkündür. Bulaşık deterjanı döktükten sonra 5 dakika beklemek ve ılık su ile lekeli bölgeyi çitilemek gerekir.



Salça Lekesi Nasıl Çıkar?



Salça lekesinin daha kolay çıkması için kurumadan ve leke daha derine işlemeden çıkarmaya çalışmak gerekir. Salça bir yere döküldüğü zaman direkt olarak salçayı almak ve sonrasında leke dağılmadan da salçayı çıkarmaya çalışmak gerekmektedir. Salça lekesini dağıtmadan çıkarmak da lekenin kalıcı olmaması için oldukça önemlidir. Salça sade olduğunda daha kolay çıksa da salçanın farklı bazı malzemeler ile karışmış olması daha zor çıkmasına sebep olabilir.



Kıyafetlere dökülen salçayı bulaşık deterjanı ile silerek çıkarmak mümkündür. Dökülen salçanın üzerine bir miktar tuz dökerek salçanın derine işlemeden bulaştığı bölgeden çıkarılması da mümkündür. Her ne kadar renkli kıyafetlerde kullanılması uygun olmasa da beyaz ürünlerde çamaşır suyu da salça lekesinin çıkarılması için oldukça etkilidir. Salça lekesini çıkarmak için ürünleri ters çevirmek ve lekenin üzerine tersten soğuk su dökmek de önemlidir. Sonrasında yine deterjan ile salça lekesinin olduğu yeri çitilemek ve lekenin çıkmasını sağlamak gerekir.



Halıdan, Kıyafetten, Kumaştan ve Tişörtten Kurumuş Salça Lekesi Nasıl Geçer?



Halıya dökülen salçanın temizlenmesi oldukça kolaydır. Öncelikle halıya dökülen salçayı bir peçete yardımı ile almak ve sonrasında da limon kolonyasını lekeli alana dökmek gerekir. Üzerini bir peçete ile kapatmak ve kolonyanın leke yüzeyinde yayılarak çıkmasını sağlamasını beklemek gerekir. Peçeteyi kaldırdıktan sonra bulaşık deterjanı yardımı ile salça lekesini tamamen temizlemek mümkündür.



Çamaşır makinesinde kullanılan toz deterjanı halıdaki salça lekesinin üzerine döküp üzerine sıcak su dökerek de çıkarmak mümkündür. Bunun için 10-15 dakika beklemek ve sonrasında ıslak bir bez ile bölgeyi temizlemek gerekir. Kıyafetlerden salça lekesini çıkarmak için ise lekenin üzerine deterjan dökmek ve sonrasında bekleyerek üzerine ılık su dökmek gerekir. Biraz bekledikten sonra bölgeyi ıslak bir bez ile temizlemek gerekir. Kurumuş salça lekesi daha zor çıktığı için mutlaka erkenden dökülen salçayı fark etmek ve müdahale etmek gerekir. Salça lekesi için en etkili ürün bulaşık deterjanıdır ve bulaşık deterjanının kullanılması oldukça önemlidir.



Salça Lekesinden Kurtulmak Mümkün mü?



Salça, özellikle mutfakta zaman geçiren kişiler için sıkça kullanılan bir üründür ve kişilerin üzerlerine sıçraması ya da dökülmesi de mümkündür. Bu nedenle salça lekesinin nasıl çıktığı ve bu lekeden kurtulmanın mümkün olup olmadığı da merak edilerek araştırılmaktadır. Salça lekesinden yalnızca salçadan oluşuyorsa kurtulmak mümkündür. Fakat salçanın içerisinde yağ ya da herhangi bir baharat vs. bulunuyorsa bu lekelerden kurtulmak daha zordur.



Salça lekesi döküldüğü takdirde çıkması için en etkili yöntem bulaşık ya da çamaşır deterjanıdır. Bu deterjanları lekenin üzerine dökmek ve üzerine de az miktarda sıcak su dökmek gerekir. Sonrasında bir süre beklemek ve temiz ıslak bir bez ile lekenin olduğu bölgeyi çitilemek salça lekesinin çıkmasını sağlar. Eğer yağlı bir salça lekesi ise bunun daha uzun süre beklemesi ve lekenin derine işlemeden çıkarılması gerekir. Salça lekesini yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tamamen temizlemek mümkündür.