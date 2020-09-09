Salça kutusundan uyuşturucu çıktı

Mersin'den Antalya'ya pazartesi günü kamyonla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Antalya girişinde durdurulan kamyonda, narkotik köpeği ‘Karya’ ile yapılan aramada; aracın ön kısmında pantolon içine gizlenen, kasasında ise salça kutularının içindeki 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen uyuşturucularla bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ., E.S. ve M.A. aynı gün Kepez Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Şüphelilerden B.İ.'nin, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği ‘Toni' ile yapılan çalışmada, yatağın altına gizlenen paketli 5 kilo 5 gram eroin, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin edilen uyuşturucuları kente sokmak isteyen B.İ., E.S., M.A. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerle birlikte Yeşildere Mahallesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi de adliyeye gönderildi.