‘Salça’ faciası

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Önceki gece, Balıkesir-Bursa karayolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı TIR’dan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü C.U., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Dün sabah saatlerinde birçoğu hurdaya dönen araçların kaldırılıp, temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

‘KAÇMASAYDI BÖYLE OLMAZDI’

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi. Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, “Kazaya neden olan TIR kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı” diye konuştu. AA