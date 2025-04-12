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Salça bidonlarıyla uyuşturucu satışı: Böyle yakalandı

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#Uyuşturucu#Salça Bidonu#Polis Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:16

Üsküdar'da salça bidonlarını kullanarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli, Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin kaldığı evde arama yapan polis, salça bidonlarının içerisine paketlenerek gizlenmiş, uyuşturucu madde ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da durumundan şüphelendikleri Y.E., E.E. ve B.Y.'yi takibe aldı. Şüphelilerin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve girdikleri görüldü. Evden çıkarken otomobile bindikleri sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri otomobilden inip yaya olarak kaçtı. Şüpheli, sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili Y.E., E.E. ve B.Y. gözaltına alındı.

SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU ZULASI

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalar sonucu nakit 18 bin lira ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerin adresine giden Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, salça bidonlarının içerisine gizlenmiş 4 parça halinde, 1 kilogram 205 gram uyuşturucu madde, satışa hazır halde parçalara ayrılmış 7,3 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu#Salça Bidonu#Polis Operasyonu

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