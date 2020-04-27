Salat Ne Demek? Salat Nedir? Salat Tdk Kelime Anlamı

Salat kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçeye yerleşmiş olarak kullanılan ve uzun bir dönemdir yer alan bu kelimenin TDK’ya göre anlamı ise ‘namaz’ şeklinde karşımıza çıkıyor. İslami açıdan büyük bir öneme sahip olan bir kelime olarak gündelik yaşamda da kullanılabilmektedir.

Salat Ne Demek?

Salat kullanılacak duruma bağlı olarak değişik yapılar altında değerlendirilen Arapça bir sözcüktür.

- Namaz,

- Hz. Muhammed (S.A.V.)’'in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua,

Bu anlamları eşliğinde Türkçe de çok eski dönemlerden bu yana kullanma ve yerleşik olarak değerlendirilen kelimelerden biridir.

Salat Nedir?

Salat kelime anlamı olarak öncelikle ‘namaz’ şeklinde Türk Dil Kurumu içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Hz. Muhammed (S.A.V.)’'in ismi anıldığı zaman saygı göstermek amaçlı okunacak bir dua için söylenir. Bu sebepten dolayı İslami açıdan önemli bir yere sahip kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime tek başına ya da cümle içerisinde namaz şeklinde kullanılabilir. Aynı zamanda Peygamber efendimizin anılması için de gerekli olan dua adına değerlendirilebilmektedir. Bazı yerlerde çul ya da kilim gibi değişik anlamlara da gelmiş olduğunu söylemek mümkün.