Salat-I Münciye (Salaten Tüncina) Nedir? Salat-I Münciye (Salaten Tüncina) Duası Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının onun üzerine olması dileğini ifade eden bütün duaların geneline salavat denir. Salat-ı Münciye de “Salaten Tüncina” kelimeleriyle başladığı için halk arasında “Salaten Tüncina” olarak bilinir. Genellikle farz namazlarından sonra okunsa da istenilen zamanda okunabilir.

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Nedir?

Duaların kabul olabilmesi için samimi, devamlı ve Allah’tan isteyerek yapılması önemlidir. Fahri kainat efendimiz Hz. Muhammed (SAV), “Allah’ın en sevgili kulu” olduğu için Peygamber Efendimizi aracı tutarak dua etmek, hem Yüce Allah’ın hem de peygamberimizin hoşuna gidecektir.

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) duası da Peygamber Efendimize, salat-u selam getirerek, Allah’tan niyazda bulunma duasıdır. Salat-ı Münciye okumanın büyük sevabı vardır. Bu duaya devam edenin belalardan, kötülüklerden korunacağı, hacetinin kolay karşılanacağı, rızkının bol ve bereketli olacağı vaad edilir.

Salat-ı Münciye salavatlar arasında en çok bilinen ve faziletli bir duadır. Bediüzzaman Hazretleri, bu duayı şöyle tarif etmiştir; “Alemce meşhur, gayet denenmiş ve büyük evliyalarca kabul görmüş bir salavat-ı şerifedir.”

Bu duayı okumak sünnet olarak kabul ediliyor. Farz namazın hem öncesinde hem de sonrasında okumak sünnettir. Bu duayı okuyarak da bir sünneti yerine getirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu duayı okumaya devam etmek, büyük sevaplara nail olmayı sağları. Büyük anlamlar ve sırlar içerdiği için, sıkıntıları gidermektedir.

Salât-ı Münciye (Salaten Tüncina) Duası Anlamı

Peygamber Efendimize salavat getirerek yapılan bütün dualar, “Allahümme salli…” şeklinde başlar. Bu, “Allah’ım, peygamberimize ve onun ümmetine salat-ı selam olsun” demektir. Salat-u selamdan sonra asıl duaya geçilir. Bunun böyle yapılması Ebu Davud’tan nakledilen bir hadiste; “Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamd-u sena etsin. Sonra Peygamber’e salâvat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın.” Şeklinde belirtilmiştir.

Salat-ı Münciye’de de önce peygamber efendimize salavat getirilerek, bir sünnet yerine getirilmiş oluyor. Ondan sonra Salaten Tüncina okunarak Allah’tan yardım ve kurtuluş isteniyor. Duanın genel olarak Türkçe anlamı;

“Allah’ım! Hz. Muammed’e (asm) ve onun ümmetine salat eyle. Bu salavatın ve peygamberimizin hürmetine bizi bütün korku ve belalardan korusun. İhtiyaçlarımızı yerine getirsin, günahlarımızı temizlesin. Yaşarken ve öldükten sonra derecelerin en üstüne yüceltsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi Yüce Allah’ım, dualarımızı kabul eyle. Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a (CC) mahsustur.”

Salaten Tüncina içerdiği anlam bakımından birçok fazilete sahiptir. Sadece farz namazlarında değil, sürekli okunduğunda kişiyi belalara karşı korur, sıkıntılarını giderir. Bereketi artıracağı gibi, peygamber için de okunduğu için peygamberin şefaatine nail olan kullarından olunmuş olur.

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Türkçe ve Arapça Okunuşu

Salaten Tüncina, Arapça yazılan ve okunan bir duadır. Bütün Müslümanların Arapça bilmediği göz önünde bulundurularak, Türkçe karakterlerle de okunuşu yazılmıştır. İsteyen Türkçe isteyen de Arapça okunabilir. Dua uzun olmadığı için ezberlemesi kolaydır. Dua saatinin geldiği durumlarda el açılarak bu dua okunabilir.

Duayı ezberlemekte zorluk çekenler, Türkçe okunuşunu okuyabilirler. Arapçada mahreç farklı olduğu için, yanlış okumamak adına, bilen birinden önce dinlemek yararlı olacaktır.

Farz namazlarının sonunda tesbihat yaparken veya gün içinde istenilen saatte okunabilir. Duayı belirli bir sayıda okuma sınırlaması bulunmuyor. Günlük zikirlerde veya dua ederken istenilen sayıda okuyabilirsiniz.